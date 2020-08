Bares são interditados e um homem é preso por desobediência

A Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), realizou na noite de sexta-feira (21) vistoria em 17 estabelecimentos, entre bares, postos de gasolina, restaurantes e eventos, localizados na zona sul e centro-sul de Manaus. Durante a ação, dois locais foram interditados, quatro notificados e um homem foi preso, em flagrante, pelo crime de desobediência.

Em uma das abordagens, um evento inspirado em um reality show, que já tinha cerca de 300 pessoas e ocorria na Chácara Barcelos, no Parque das Nações, foi encerrado porque não possuía licença para realização.

A fiscalização ocorre dentro das ações para prevenção à Covid-19 e visa verificar o cumprimento das normas sanitárias e do decreto governamental. O trabalho contou com a participação de um efetivo de 30 servidores da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), Polícia Militar, Polícia Civil, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM) e Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus).

Entre os bares interditados, um localizado na avenida Djalma Batista, bairro Flores, havia sido notificado diversas vezes pela fiscalização e, ontem, foi interditado e fechado. Dois bares foram notificados por falta de licença sanitária.

De acordo com o tenente-coronel Frank Eduardo, coordenador da operação, o balanço é positivo, uma vez que boa parte dos estabelecimentos estão cumprindo as normas de distanciamento do decreto governamental de prevenção à Covid-19.

“Infelizmente, alguns ainda insistem em violar as normas do decreto governamental. Dois foram interditados por já terem sido notificados, mas não seguiram as recomendações e um gerente de um estabelecimento recebeu voz de prisão”, informou.

O gerente do Sensation Gastropub recebeu voz de prisão por desobediência. O empreendimento já havia sido multado e interditado nas semanas anteriores, mas permanece desrespeitando. O caso foi registrado no 1 DIP.

A população pode auxiliar no trabalho da CIF por meio de denúncias ao 190, do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), ou ao 181, o Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

*Com informações da assessoria