Assaltante se joga no rio e é preso por um policial de canoa, no AM

Manacapuru (AM) – Uma tentativa de roubo frustrada terminou em três prisões em Manacapuru (a 70 quilômetros de Manaus) na tarde deste sábado (22). Durante a detenção dos assaltantes, um conseguiu empreender fuga em direção ao rio, onde foi novamente detido por um policial em uma canoa.

O roubo a mão armada foi realizado na RM Material de Construções, rua Daniel Simões, bairro São José, no município de Manacapuru. De acordo com moradores, os assaltantes carregavam uma sacola com o dinheiro roubado, e se atrapalharam ao fugir do local.

‘‘Um deles deixou cair a sacola, e teve que voltar para pegar. Nisso, a polícia conseguiu prender os três’’, relatou um morador que acompanhou o crime.

Após serem detidos, um dos três assaltantes conseguiu fugir da viatura e seguiu em direção ao rio, nadando para o meio da água. A polícia contou com a ajuda da população, que disponibilizou uma canoa, para deter novamente o criminoso.

Em cima do veículo aquático, o oficial rendeu o homem, que subiu na canoa e retornou à viatura. ‘’Eu tenho família’’, afirmou o ladrão enquanto foi detido pela segunda vez.

Os três assaltantes foram encaminhados à delegacia, onde foram realizados todos os procedimentos cabíveis.

