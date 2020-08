Mudas de maconha, armas, munições e fuga no ramal Hollywood

Manaus - Não era um filme hollywoodiano, mas tinha plantio de maconha, armas e munições, gente armada, troca de tiros e homens em fuga. As mudas de maconha, armas e munições foram apreendidas e um homem foi preso. Tudo isso aconteceu, na manhã deste sábado (22), no ramal Hollywood, localizado no quilômetro 26, da rodovia federal BR-174 (Manaus/Boa Vista).



As informações foram confirmadas pelos policiais militares da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Os agentes informaram que dias antes, a guarnição sofreu um atentado no local.



De acordo com o relatório policial, uma viatura fazia a averiguação de supostos roubos que aconteceram no ramal. Ao chegarem no local, a guarnição foi recebida a tiros por homens ainda não identificados.



Mudas de maconha



Já por volta das 09h30 de sábado, os policiais voltaram ao local para novo patrulhamento, e, acabaram abordando um homem identificado apenas como E.M.D.S, 18. Ao ser questionado pelos policiais ele acabou confessando que cuidava de uma plantação de maconha.

O suspeito informou, ainda, a guarnição, que havia outras duas pessoas armadas pelas proximidades, onde ambas estariam armadas. A equipe se deslocou até a região. Ao chegarem no local, os suspeitos se evadiram, abandonando o armamento.



Apreensão



Foram apreendidos 31 pés de maconha, sete mudas de maconha, duas espingardas de calibre 20 e oito munições calibre 20, sendo quatro deflagradas e quatro intactas, além de uma arma caseira e um tablet.

O suspeito foi encaminhado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar esclarecimentos sobre o caso, e, segue a disposição da Justiça.