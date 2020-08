Homem joga cadeira na filha de 6 anos e é preso no Amazonas

Após a filha do casal ser atingida, a mãe acionou o Conselho Tutelar | Foto: Divulgação

Manacapuru (AM) - Um autônomo de 41 anos foi preso em flagrante, na última sexta-feira (21), no bairro Terra Preta, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), pelo descumprimento de medida protetiva contra ex-companheira de 32 anos. Bêbado, o homem discutiu com a vítima e arremessou uma cadeira contra ela, que atingiu a filha do casal, de 6 anos.

De acordo com a vítima, o agressor estava visivelmente alcoolizado, quando procurou a casa da mulher e iniciou a discussão. Além da agressão física, a mulher relatou que o o ex-companheiro desferiu palavras de baixo calão e a ameaçou de morte.

Após a filha do casal ser atingida, a mãe acionou o Conselho Tutelar de Manacapuru para relatar o ocorrido. A entidade comunicou à Delegacia Especializada de Polícia (DEP), de Manacapuru, e uma equipe de investigação foi encaminhada para prender o agressor, que ainda estava na residência da ex-companheira.

Violência Doméstica

A delegada Roberta Merly afirmou que o homem já havia sido preso em flagrante pelo crime de violência doméstica contra a mesma vítima em abril deste ano, mas em razão da concessão de liberdade provisória, a juíza Scarlet Braga Barbosa Viana, da 2ª Vara Criminal de Manacapuru, impôs a medida protetiva contra ele.

''Desta vez, o autônomo foi preso em flagrante pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça, injúria e lesão corporal, e deverá permanecer na delegacia à disposição da justiça'', relatou a delegada.

Como denunciar

Em casos de violência doméstica, as vítimas que queiram denunciar ou procurar ajuda, podem ligar para os números 180, 181 e 190.

O atendimento também pode acontecer na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (Deccm), localizada no bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus. Caso precise de um endereço alternativo, a mesma delegacia tem uma unidade especializada situada no bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital amazonense, atrás do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

