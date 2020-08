Homem é preso por estuprar a própria filha de 13 anos, em Manaus

Pai da vítima foi preso e encaminhado à Depca e ficou a disposição da Justiça | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 33 anos foi preso na madrugada de domingo (23), após familiares denunciarem estupro contra a filha de 13 anos no bairro da Paz, Zona Centro-Oeste. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), a vítima estava dormindo no momento que o agressor realizou o crime. Familiares e vizinhos notaram a violência e acionaram a polícia.

O homem foi preso em flagrante pela 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), e encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde passou pelos procedimentos cabíveis e ficará à disposição da Justiça.

A vítima deve receber apoio psicológico e passar por exames médicos para registrar violência física ou conjunção carnal.

