Polícia atira em pneus de ônibus executivo e frustra assalto em Manaus

Manaus – Momentos de terror os passageiros de um micro-ônibus da linha 831 sofreram na manhã desta segunda-feira. O ônibus executivo foi alvo de um assaltante armado, na avenida das Flores, no bairro Nova Cidade, Zona norte de Manaus.

Segundo o sargento Bruno Everson da 15° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a esta ocorrência por volta das 06h30, o assaltante identificado apenas como ‘Anderson’, agrediu os passageiros.

"Nós estávamos retornando para base quando o ônibus fez um sinal de pisca alerta, nós estávamos logo atrás, achamos estranho e jogamos a viatura para a esquerda, foi quando o motorista fez gestos com as mãos e tentamos fazer a abordagem", disse o sargento.

De acordo com o sargento, o assaltante obrigou o motorista a apreender fuga. "Quando estávamos desembarcando, o ônibus ‘arrancou’ e percebemos um cidadão com uma suposta arma de fogo apontada para este motorista", explicou o policial militar.

Agressões

Caso ocorreu na manhã desta segunda (24), na linha 831, no bairro Nova Cidade | Foto: Divulgação

Conforme informações do Everson, o assaltante foi violento com as vítimas. Ele agrediu algumas senhoras e tomou os celulares e dinheiro das vítimas. “Ele foi valente apenas com as vítimas, quando ele viu a polícia militar logo se jogou no chão e se entregou", finalizou a autoridade policial.



Momentos de terror

De acordo com o sargento, o assaltante obrigou o motorista a apreender fuga | Foto: Divulgação

De acordo com o motorista do ônibus executivo, identificado apenas como ‘Jeverson’, ele sofreu momentos de terror após ser ameaçado com uma arma apontada para a sua cabeça.



"Ele se apresentou como passageiro e nem percebi que era assaltante. Quando chegou na proximidade da rua Renato Souza Pinto, ele anunciou o assalto dizendo para ninguém falar nada", explicou o motorista.

O motorista relata que foi ameaçado de morte pelo assaltante que parecia estar bem nervoso. "Ele pediu os pertences dos passageiros, nisso ele já foi agredindo as pessoas e estava bastante agressivo e nervoso, além de ficar ameaçando de morte o tempo todo se eu não fizesse o que ele estava pedindo", disse a vítima.

Polícia frustra assalto

De acordo com o motorista, uma viatura estava logo atrás do ônibus executivo, momento este em que ele aproveitou para fazer um sinal de socorro.

"Quando descemos na baixada Fluminense, eu percebi no retrovisor uma viatura, fiz um sinal alerta para polícia para eles entenderem que era um assalto, nisso começou a perseguição. Ele queria que eu seguisse e não parasse por nada, nisso os policiais atiraram nos pneus traseiros do carro e só assim o ônibus parou", explicou o motorista.

O suspeito logo se entregou e foi encaminhado para procedimentos cabíveis no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com as vítimas que sofreram o atentado.

Leia Mais

Vídeo: Motoqueiros 'tocam o terror' no bairro Alvorada III