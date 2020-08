Em Manaus, suspeito de estuprar filha tem prisão preventiva decretada

Caso foi registrado na Depca | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - Um homem de 33 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar a própria filha, de apenas 13 anos, na madrugada de domingo (23), no bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus. As equipes da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas por volta das 2h30 para o atendimento da ocorrência.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), na ocasião do delito, o suspeito teria entrado no quarto da criança e feito diversas perguntas de teor sexual. Depois disso, ele teria cometido o estupro. Depois do crime, a vítima buscou ajuda de uma tia, que mora nas proximidades e acionou a polícia.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Joyce Coelho, o suspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça. "Ele seguirá preso e as investigações continuam", disse a delegada.

A criança foi encaminhada para atendimento psicossocial pela equipe da Depca.



*Com informações da assessoria



