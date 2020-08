Dupla é detida com mais de 2 kg de drogas em área vermelha de Manaus

Policiais da Rocam Motos fizeram a detenção dos dois | Foto: Suyanne Lima/Em Tempo





Manaus - Dois suspeitos, sendo um jovem de 20 anos e um adolescente de 16 anos, foram capturados pela polícia na tarde desta segunda-feira (24), por volta das 15h30, na rua Galileia, da comunidade Nossa Senhora de Fátima 1, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Eles estavam com mais de dois quilos de drogas.

De acordo com policiais militares que atuam no projeto Rocam Motos, a ação iniciou após denúncia anônima informando sobre a intensa comercialização de drogas no local.

Uma equipe se deslocou até o lugar e constatou a presença dos dois jovens em atitude suspeita. Ao perceber a presença da polícia, a dupla ainda tentou fugir, mas foi capturada.

Com eles, a polícia encontrou aproximadamente 2,2 kg de drogas dentre maconha e cocaína. Os suspeitos foram apresentados no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.