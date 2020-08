Homem não supera término e mata atual da ex em Itamarati no AM

O homem sofreu as facadas, enquanto dormia | Foto: Divulgação

Itamarati- Thiago Costa da Silva, 21 anos, foi 12 vezes esfaqueado, enquanto dormia ao lado da esposa, no município Itamarati. A cidade que fica a 983 kms de Manaus, acordou com essa notícia violenta causada por um homem que não superou o término do relacionamento, segundo informações da polícia. O suposto acusado de cometer o assassinato, é Antonio Alexandrino Ribeiro, 35 anos, ex-companheiro da viúva. Ele está sendo procurado pelas autoridades. O crime aconteceu no bairro Laguinho na madrugada desta segunda-feira (24).

De acordo com o depoimento da esposa, ela e Thiago foram a igreja como de costume no domingo (23). Quando chegaram ficaram sentados em frente a calçada, parecia um dia comum. O que ninguém esperava é que Antonio, já havia arquitetado um plano de vingança contra o atual marido da ex. Depois que o casal dormiu, o homem que já havia morado na casa e por isso a conhecia bem, invadiu a residencia e com uma faca agrediu o homem até a morte.

"Ele invadiu a casa por volta de uma hora da manhã. O que parece é que ele já tinha tudo planejado, afinal esfaqueou sem dó e piedade e fugiu do local. Segundo a mulher, eles já estavam separados há um ano e seis meses, mas não aceitava que ela ficasse com alguém, pois, alegava que aquela casa era dele e ele só havia deixado por conta do filho deles, e que qualquer um que morasse lá, mataria.", relatou o Cabo Lima da Polícia Militar (PM), em entrevista ao EM TEMPO .

Desfecho

Quando os policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar Eurunepé (1ª CIPM), foram atender a ocorrência, a vítima já estava morta. O acusado está foragido e a PM investiga pistas que possam chegar ao encontro do homem. O enterro da vítima está marcado para esta segunda (24), às 19h, no cemitério da cidade.

