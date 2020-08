A tiros, jovem é executado 24h após sobreviver a atentado em Manaus

O crime aconteceu na frente da casa da vítima | Foto: Divulgação

Manaus - O ajudante de pedreiro Marcondes Moraes Zagury, de 26 anos, foi executado no final da tarde desta segunda-feira (24) , na frente da casa dele, situada na rua 10, no conjunto Mundo Novo, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus. Ele foi surpreendido por dois traficantes da área.

Conforme informações de um familiar da vítima que não quis se identificar, a morte foi encomendada pelo traficante "Davison", que domina na área. Ele e um soldado, conhecido como "Lucas" chegaram em uma motocicleta e invadiram a casa da vítima. Marcondes foi agredido fisicamente ainda dentro da casa e, logo em seguida, foi baleado três vezes ao ser arrastado pelos assassinos para fora da residência.

"É um desespero muito grande ver a perda de um rapaz muito jovem. Esse traficante é muito perigoso e já participou de assaltos, onde levou muito dinheiro. Marcondes já tem passagem pela polícia por assaltar ônibus. Esse traficante acusou ele de ter roubado drogas e eu acredito que essa tenha sido a motivação. Esse traficante veio pessoalmente acompanhado de um soldado, que é monitorado por tornozeleira eletrônica. Eles mataram o Marcondes, que deixou uma filha de oito anos e a esposa. Peço às autoridades para que prendam esses assassinos", clamou o familiar.

Marcondes sofreu uma tentativa de homicídio menos de 24 horas antes de ser morto. Os assassinos teriam o esfaqueado, mas a vítima resistiu. Horas depois, ao saberem que ele ainda estava vivo, eles decidiram ir até a casa dele e "finalizaram o serviço".

Uma equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e constatou o óbito. O Departamento de Perícia Técnico-Científica e Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Acompanhe a reportagem no local do crime:

Leia Mais

Homem é preso com submetralhadora durante entrega de drogas em Manaus

'Barraqueira do São Lázaro' é presa por agredir esposa do amante no AM

PM apreende material que seria utilizado por 'piratas dos rios' no AM