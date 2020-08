Homem que atropelou idoso na Cachoeirinha é indiciado por homicídio

O caso foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - O motociclista que atropelou no último sábado (22), o porteiro Raimundo Barreto Pereira , de 69 anos, na avenida Castelo Branco, bairro Cachoeirinha, Zona Sul, foi indiciado por homicídio culposo. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) daquela zona.

O suspeito, que é agente de portaria, estava conduzindo uma motocicleta quando causou o acidente. Ele também ficou lesionado e chegou a ser internado.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, o caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o condutor foi ouvido e indiciado por homicídio culposo. Ele foi liberado e as investigações sobre o caso continuam.

O idoso trabalhava em uma rede de ensino estadual na avenida Borba e era querido entre professores, alunos e direção.

*Com informações da assessoria