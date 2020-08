Veja o momento em que criminosos atacam família no Eldorado

O crime aconteceu na tarde de domingo (23) | Foto: Divulgação

Manaus - O que era para ser mais um fim de tarde regado a conversas, se tornou momentos de terror. No último domingo (23), por volta das 17h43, moradores da rua F, no conjunto Eldorado, no bairro Parque 10 de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus. Dois criminosos a pé anunciaram o assalto com uma arma de fogo e ameaçaram as vítimas. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança das proximidades do local do crime.

Pelas imagens é possível ver o momento em que as vítimas são surpreendidas pelos dois criminosos vestidos de camisas nas cores azul e preto. Os suspeitos chegam a pé e já rendem as vítima com violência . É possível notar ainda que eles chegam a desferir socos e tentam enforcar uma das vítimas. O objetivo era que ela entregasse o aparelho celular.

Ao conseguirem tomar os objetos, os suspeitos saem correndo e são perseguidos. A dupla ainda agride um homem que tentou impedir a fuga. Na esquina da rua Uruguai havia um carro com um terceiro suspeito aguardando a dupla.

Um dos moradores ainda chegou a perseguir os criminosos em um carro. Ele conseguiu acompanhar o trio até o bairro Educandos. Eles abandonaram o veículo e fugiram correndo em um beco. A vítima chamou a polícia, que fez buscas no local, mas ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Acompanhe o vídeo que mostra a ação dos criminosos:

A ação foi violenta e um dos moradores ainda tentou perseguir os criminosos | Autor: Divulgação

