Garoto de 14 anos mata irmão de 12 a facadas após briga por bicicleta

Uma criança de 12 anos morreu após ser esfaqueado pelo irmão mais velho, de apenas 14 anos de idade. O crime aconteceu no domingo (23), na rua Ângelo Minosi, no bairro Parque São Francisco, em Itatiba, no interior de São Paulo. Conforme a Guarda Civil Municipal (GCM), a motivação do crime teria sido uma briga por bicicleta. O irmão mais velho não queria emprestar o objeto ao menor.

Durante a briga, a vítima foi golpeada duas vezes nas costas com uma faca. Apesar de ter sido socorrido pelos familiares, o menino não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa de Itatiba.

A equipe da GCM foi acionada e localizou o autor do crime, que estava em estado de choque. O adolescente foi apreendido e encaminhado à delegacia de Itatiba, onde o caso foi registrado. Ele negou ter a intenção de matar o irmão. Depois de prestar depoimento, o garoto foi transferido para a Fundação Casa.