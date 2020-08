'Casa cai' para integrante de facção na Zona Leste de Manaus

Material apreendido na ação policial | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Enquanto se preparava para comercializar entorpecentes, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso, na noite desta segunda-feira (24), na invasão Santa Inês, Zona Leste de Manaus . Com o suspeito foram apreendidos entorpecentes, um revólver calibre 38, três munições e uma balança de precisão.

Os policiais da Rocam chegaram até o homem após receberem uma denúncia por meio do contato do WhatsApp - (92) 99280-7574. “O suspeito ainda tentou fugir, mas conseguimos capturá-lo. Na revista, achamos as drogas e a arma que estava na cintura dele”, explicou o sargento Reginaldo Veras.

O suspeito já tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas . Ele ainda relatou à polícia que pertence a uma organização criminosa.

O homem foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) , onde ficará à disposição da Justiça.

Assista a reportagem feita na delegacia: