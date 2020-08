Noite de terror: bandidos roubam clientes de Temakeria na Cidade Nova

Quatro homens renderam as vítimas no estabelecimento comercial | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Pelo menos 20 clientes de uma Temakeria foram alvos de assaltantes na noite desta segunda-feira (24). Os criminosos invadiram o estabelecimento, localizado na rua 27, bairro Cidade Nova , Zona Norte de Manaus, e roubaram pertences e dinheiro das vítimas.

Segundo uma testemunha, que pediu a anonimato, quatro homens, sendo dois deles em posse de armas de fogo, participaram do assalto .

“Um deles ficou com a arma do lado de fora e os outros três entraram e anunciaram o roubo. Eles estavam muito nervosos, a funcionária do caixa se escondeu e eles não conseguiram ter acesso à área onde estava o dinheiro do estabelecimento. Então, eles fizeram um arrastão no salão. Eu ainda consegui esconder meu celular, mas outros clientes não tiveram a mesma sorte”, disse a vítima, que é motorista de aplicativos.

Após o crime, o quarteto fugiu do local a pé. Policiais militares ainda fizeram buscas pelos suspeitos, mas até a publicação desta matéria não havia informações sobre possíveis prisões.

Imagens de câmeras de segurança da região devem ajudar a identificar os assaltantes. As vítimas foram orientadas a registrar Boletim de Ocorrência (BO) para que o caso seja investigado pela Polícia Civil .

Assista a reportagem no local do arrastão:

Leia Mais

Vídeo: Veja como falso mototaxista fazia assaltos em Manaus

Vídeo: Criminosos atacam homem na Cidade Nova e levam tudo