Rocam prende 'Soldado da FDN' com pistola e fuzis na Compensa

Manaus - Thiago Ramalho, de 19 anos, foi preso, na noite de segunda-feira (19), enquanto fazia a guarda de armamentos de grosso calibre para a facção criminosa Família do Norte (FDN), no bairro da Compensa. O soldado da organização criminosa foi capturado, no beco Prosperidade, com uma pistola 9mm, munições e dois fuzis 762.

Polícias da Rocam Motos receberam denúncia de que um homem estaria armado na entrada do beco. Ao se aproximarem do local avistaram Thiago e, durante revista, acharam a pistola na cintura dele.

"Questionado, o suspeito relatou que no final do beco havia outros armamentos escondidos embaixo de uma casa. Apesar do local ser de difícil acesso os policiais conseguiram achar os fuzis", explicou o tenente Faustino.

Ainda de acordo com o tenente, as armas são usadas pelo grupo criminoso para atacar os rivais na guerra de facções, que acontece no bairro da Compensa. "Ficou bem claro que a função do suspeito era de guarda. Ele guardava o armamento, mas promovia ataques também. É um individuo de altíssima periculosidade", disse.

O suspeito e os armamentos foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Um familiar de Thiago, que não quis se identificar, relatou que ele é declarado membro da Família do Norte e que tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.

"Desde os 15 anos ele tem envolvimento. Ele diz que é FDN até o fim", contou o parente. Thiago deve ser autuado por porte ilegal de arma de fogo e ficará à disposição da Justiça.

