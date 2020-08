Polícia apreende dupla que fazia arrastões no bairro Zumbi, em Manaus

Dupla utilizava revólver para praticar os assaltos | Foto: Divulgação/Polícia Militar

Manaus - Um homem, identificado apenas como Lucas, foi preso e um adolescente - de 16 anos - foi apreendido pela polícia na noite da última segunda-feira (24), por suspeita de realizar assaltos no bairro Zumbi, Zona Leste da capital. Com a dupla, a polícia apreendeu celulares e uma arma.

De acordo com o tenente Roger, da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a apreensão aconteceu durante uma patrulha de rotina no bairro Zumbi.

"Foi por volta das 21h de ontem. A equipe da 25ª estava em patrulhamento e avistou esses dois indivíduos em uma moto. Eles estavam em atitude suspeita e, ao tentarmos realizar a abordagem, eles empreenderam fuga pela Avenida Altaz Mirim", disse o tenente.

Ainda de acordo com o militar, a dupla foi abordada na avenida e passou por revista. "Conseguimos fazer a abordagem e com eles foram encontrados um revólver calibre 38 com 6 munições e três telefones celulares, que eles confessaram que são oriundos de roubo", finalizou.

Segundo o tenente Roger, os dois suspeitos haviam feito uma vítima pouco antes da fuga.

"Dentro do bairro Zumbi eles estavam praticando arrastões, inclusive uma das vítimas foi localizada e eles foram encaminhados junto com ela para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Lá foi constatado que o maior de idade já tem duas passagens e foi solto semana passada. O outro tem 16 anos e não tem passagens", explicou.

