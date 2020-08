Corpo de jovem é localizado em área de mata no Viver Melhor 3

Corpo foi encontrado em área de mata na Zona Norte | Foto: Suyanne Lima

Manaus - O corpo de Patrick Ferreira Silva, de 22 anos, foi encontrado na tarde desta terça-feira (25), em uma área de mata do conjunto Viver Melhor 3, Zona Norte da capital. O corpo apresenta sinais de tortura.

De acordo com familiares, que foram ao local, a vítima estava desaparecida desde a semana passada. Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência.

O local do crime foi isolado até a chegada da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), do Departamento de Polícia Técnico-Cienfica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML). O corpo será periciado, pois - no local - não foi possível identificar a causa da morte.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

