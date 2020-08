Mulher é assassinada a facadas por marido ciumento no AM

Coari - Talita da Silva Tavares foi assassinada a facadas na noite de segunda-feira (24), por volta das 21h, na casa onde morava, situada na rua Barcelos, do bairro Ciganópolis, em Coari (distante 369 quilômetros da capital). O suspeito do crime é o esposo dela, Raimundo Gomes de Oliveira, conhecido como "Roxinho", que foi preso em flagrante pela autoria do crime.

De acordo com a equipe do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM) que atua em Coari, a equipe foi acionada pelos vizinhos da vítima que informaram que o suspeito havia matado a esposa com diversas perfurações de arma branca. A mulher ainda foi socorrida, mas morreu no hospital da cidade. Após o crime, ele fugiu levando a filha de dois anos do casal.

Uma viatura foi até o local e constatou que "Roxinho" estava em uma área de mata nas proximidades. Já a criança havia sido localizada por familiares.

Intensas buscas foram realizadas e Raimundo acabou sendo preso em flagrante pela Polícia Militar. Ele ainda estava carregando a faca utilizada no crime. Ele foi apresentado na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari.

O delegado José Barradas Júnior, titular da unidade policial, informou que Raimundo revelou que cometeu o crime por ciúmes. O homem foi autuado em flagrante por feminicídio e será levado para a Unidade Prisional de Coari (UPC), onde vai ficar à disposição da Justiça.