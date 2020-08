Mulher é esfaqueada pela 'amiga' na Zona Norte de Manaus

Manaus - A.M.B, de 31 anos, foi esfaqueada no final da manhã desta terça-feira (25), por uma 'amiga' identificada como Rosely Cleide Souza Prazeres, de 36 anos. O crime aconteceu em uma casa na comunidade Gustavo Nascimento, na Zona Norte de Manaus, e a suspeita foi presa em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima deu entrada por volta de meio-dia, no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

Para a polícia, familiares relataram que a mulher foi levar uma quantia em dinheiro para a mãe de Rosely, que surtou e atacou a vítima.

Ela foi atingida com um golpe de faca no pescoço e socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado dela é grave e a vítima permanece internada.

A suspeita foi presa e apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.