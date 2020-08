Mulher é agredida a socos e puxões de cabelo na frente de filho no AM

A vítima foi conduzida para a Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher | Foto: EM TEMPO

Manaus - Atacada de forma brutal na frente do filho, uma criança de colo, uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi mais uma vítima de violência doméstica em Manaus. Ela foi agredida com socos e puxões de cabelo pelo ex-companheiro. O caso ocorreu no inicio da tarde desta terça-feira (25), na rua Liverpool, bairro Nova Cidade Zona Norte de Manaus.

Conforme a Polícia Militar, o suspeito, que também não teve o nome divulgado, não aceita o fim do relacionamento e constantemente procura a vítima para reatar o casamento. Pelo histórico de violência sofrida, a mulher não teria aceitado e a recusa fez o homem surtar.

A vítima conseguiu chamar a 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), mas o suspeito fugiu antes da chegada da equipe policial.

A mulher e o filho foram amparados pelos PMs. Ela ainda foi conduzida para a Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher (DECCM) para registar o caso e solicitar uma medida protetiva.

Outro caso

Também na manhã desta terça, Anderson Deodato, de 22 anos, foi preso por suspeita de agredir a esposa durante uma discussão no bairro Santa Etelvina, Zona Norte da capital. Durante a briga, ele acabou sendo esfaqueado pela companheira, que tentava se defender das agressões.

A vítima, que tem um relacionamento de seis meses com o suspeito, acionou os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) logo após a confusão.

