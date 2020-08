Taradão, mototaxista tenta estuprar garota ao oferecer água, em Manaus

A PM foi acionada e fez a detenção do mototaxista | Foto: Divulgação

Manaus - Um mototaxista, identificado como Valciney da Rocha Lira, de 36 anos, foi preso no final da tarde desta terça-feira (25), após tentar abusar sexualmente de uma adolescente de 16 anos. O caso ocorreu no ponto onde o homem trabalha, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

A garota estava aguardando a mãe ir buscá-la no local, quando o suspeito a atraiu oferecendo um copo de água. “Ele pediu que fosse até o bebedouro e fechou a porta. Tirou as calças e começou a tocar nas minhas partes íntimas”, disse a vítima.

A menina ainda conseguiu fazer registros do homem pelado dentro do estabelecimento. “Eu me afastei e ele falou para abrir as pernas que ele iria se masturbar, foi quando eu conseguir fazer uma foto da situação para ter provas”, contou.

A menina ainda relatou que o homem ofereceu vantagens para que ela mantivesse relação sexual com ela.

“Ele disse que se eu aceitasse a proposta, ele me levaria para onde eu quisesse sempre. Entrei em desespero e consegui correr quando outro mototaxista abriu o ponto”, disse a vítima.

O suspeito foi apresentado na Depca | Foto: Daniel Landazuri

A mãe da menina chegou no local e conseguiu acionar a polícia. Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) conseguiram deter o homem e o conduziram à Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde procedimentos cabíveis estão sendo adotados.

Veja a reportagem: