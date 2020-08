Polícia Civil apreende quase uma tonelada de drogas em Manaus

Por ainda estar em operação, o delegado não confirmou se houve prisões | Foto: Divulgação

Manaus - Equipes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) apreenderam aproximadamente uma tonelada de entorpecentes na noite desta terça-feira (25). A ocorrência foi na avenida Torquato Tapajós, em Manaus. As informações preliminares foram confirmadas pelo delegado Rafael Allemand, diretor da unidade policial.

Por ainda estar em operação, o delegado não confirmou se houve prisões. Detalhes da grande apreensão devem ser divulgados apenas na manhã desta quarta-feira (26), na sede do DRCO, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Outra ação

No inicio deste mês, o DRCO apreendeu 130 quilos de drogas , dentre maconha do tipo skunk e cocaína, avaliadas em R$ 2,8 milhões. A ação aconteceu no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus.

As investigações constataram que a carga seria transportada para o estado do Pará e que o transporte estava sendo realizado por uma empresa.

Leia mais

Em 2020, Denarc já apreendeu mais de 3 toneladas de drogas

Após prisão de traficantes no AM, operação caça fornecedores de drogas