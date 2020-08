Ronaldinho Gaúcho chega ao Rio de Janeiro com seu irmão Assis

Um grande número de jornalistas o recebeu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro | Foto: Reuters/Ricardo Moraes

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho chegou ao Rio de Janeiro na tarde desta terça (25), horas após ser liberado pela Justiça do Paraguai, onde permaneceu detido por cinco meses após ser acusado de usar um passaporte adulterado.

Ronaldinho deixou o hotel, no qual estava hospedado desde abril em Assunção (Paraguai), rumo ao Rio de Janeiro em um voo particular com seu irmão Roberto de Assis, informaram as autoridades paraguaias.

Um grande número de jornalistas o recebeu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

Horas antes, em seu perfil do Instagram, o ex-jogador agradeceu seu advogado brasileiro e a equipe de profissionais que o assessorou no Paraguai, além de alguns fãs que lhe deram presentes. Ele também publicou uma foto com o ex-zagueiro Carlos Gamarra.

A chegada ao Brasil fecha um capítulo turbulento na vida do carismático jogador, que ajudou o Brasil a conquistar a Copa do Mundo de 2002. Ele foi preso em 6 de março com seu irmão e empresário Roberto de Assis quando tentavam entrar no Paraguai com passaportes paraguaios adulterados. Eles passaram 32 dias detidos em uma delegacia na qual estavam traficantes de drogas, policiais e políticos corruptos antes de pagar uma fiança de US$ 1,6 milhão para ficarem detidos em um hotel.

O juiz Gustavo Amarilla concordou, na última segunda (24), com a “suspensão condicional” das acusações, efetivamente isentando o jogador de qualquer responsabilidade pelo crime. Porém, o magistrado ordenou que Ronaldinho pagasse uma multa de US$ 90 mil, que seriam doados para organizações de caridade.

