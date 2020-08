Vídeo: homem tenta matar tio a tijoladas durante briga por terreno

A vítima sangrou bastante após o ferimento | Foto: Divulgação

Um homem de 31 anos foi preso após tentar matar o próprio tio, de 52 anos, com um tijolo. A tentativa de homicídio aconteceu, na terça-feira (25), durante uma briga generalizada da família por causa da disputa de um terreno.

De acordo com a delegada Mônica Areal, titular da Deam-Oeste, durante a briga, por volta das 15h30, o agressor jogou um copo de vidro no tio, mas não o acertou. Em seguida, ele pegou um tijolo e bateu violentamente na cabeça do parente.

A vítima sangrou muito e foi levado ao Hospital Municipal Rocha Faria, ainda em Campo Grande.

A filha da vítima, de 26 anos, procurou a delegacia para denunciar o primo. Ele foi encontrado no bairro vizinho de Santa Cruz e não mostrou nenhum arrependimento pelo que fez. "Ele falou que faria de novo e que não estava ligando se o tio morresse", conta a delegada.

O agressor foi autuado por tentativa de homicídio. Todas as pessoas envolvidas na briga foram ouvidas.Nas redes sociais do preso, os agentes ainda encontraram postagens com ofensas e deboches direcionadas à polícia.

