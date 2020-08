Em Manaus, droga apreendida em caminhão está avaliada em R$ 15 milhões

Droga estava dentro de um baú | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus – Mais de uma tonelada de maconha, tipo skunk, foram apreendidas dentro de um caminhão baú, na tarde da última terça-feira (25), no pátio de uma empresa na avenida Torquato Tapajós, bairro da paz, Zona Norte de Manaus. A droga, conforme a polícia, está avaliada em R$ 15 milhões e seria levada para outro estado.



"Conseguimos evitar que essa droga saísse de Manaus e fosse levada para outros estados. Recebemos a informação no início desta semana e as equipes de investigação ficaram 48h empenhadas nessa missão. O caminhão estava todo modificado para o transporte da droga", disse o delegado Rafael Allemand, titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

O motorista do caminhão foi localizado, mas, conforme a polícia, ele não teria participação no crime. Entretanto, o motorista do veículo não foi localizado.

"O caminhão estava no pátio de uma pessoa jurídica, responsável pelo transporte de mercadorias, mas as informações dão conta que o dono da empresa não tem participação no tráfico de drogas", explicou o delegado.

Segundo o Secretário de Segurança Pública do Amazonas, Louismar Bonates, a apreensão representa um prejuízo para o tráfico de mais de R$ 15 milhões.

A ação contou com a ajuda de “Odin”, o cão farejador da Receita Federal.

Até o presente momento, segundo a polícia, não houve prisões. As investigações devem seguir para localizar o receptor da carga.

