Pai deve pedir guarda de menina filmada dançando em carro, diz polícia

Manaus - Os responsáveis por uma menina de sete anos, filmada dançando funk em cima de um carro na Zona Norte da capital, foram localizados e se apresentaram na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) nesta quarta-feira (26). A polícia informou que o pai pretende pedir a guarda da criança, que estava sob responsabilidade da mãe no dia em que a filmagem foi feita.

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da especializada, "após a declaração do pai, a mãe foi notificada no dia de hoje (26) e um boletim de ocorrência foi registrado por conta da mesma submeter a criança ao vexame e constrangimento". Ainda de acordo com Joyce, os pais da criança são separados.

"O genitor desta criança nos procurou e relatou que a criança completa 8 anos amanhã (27) e que ela vive com a mãe após a separação dos pais (...) [Ele] estava com uma dificuldade de acompanhar a filha, então o conselho tutelar também nos procurou e vai acompanhar sobre a situação da guarda, mas o pai já demonstrou interesse de pedir", explicou a delegada.

Joyce Coelho informou também que a criança pediu para que a mãe a colocasse sobre o carro. "De acordo com a mãe, ela não fez por maldade, pois a criança gosta de dançar funk, e que a criança havia pedido para ser colocada em cima do carro e, em seguida, ela foi incentivada pelos populares", contou.

Com a repercussão do caso, a menina precisou receber atendimento psicossocial.



"A própria criança acabou relatando que ficou triste por toda aquela repercussão naquele evento, nas palavras inocentes de uma criança. Ela foi atendida pelo setor disciplinar, pois havia uma preocupação com a situação que ela estava passando (...) A mãe vai responder por esse processo. Já fica o alerta para os pais para não levar crianças para locais inadequados", finalizou a delegada.

