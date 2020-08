Pai e filho são baleados durante ataque criminoso em Manaus

Ataque foi realizado na tarde desta quarta-feira (26) | Foto: Divulgação

Manaus - Um ataque criminoso ocorrido na tarde desta quarta-feira (26) deixou pai e filho feridos no bairro Lírio do Vale 2, Zona Oeste da capital. O caso ocorreu na Rua 9 e as vítimas foram identificadas como Jailton D. M. D. S, de 22 anos, e o pai dele, Jair J. D. S. A, de 54 anos. Jailton, segundo a polícia, é detento do regime semiaberto.

De acordo com informações do sargento Miqueias, da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), pai e filho estavam trabalhando em uma obra quando foram surpreendidos por dois criminosos em uma motocicleta, que chegaram atirando.

Jailton que já tem passagem pelo crime de roubo majorado e é suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo testemunhas, ele seria o alvo da execução e foi baleado com cinco tiros. Ele foi socorrido por moradores e levado ao Serviço de Pronto Atendimento do bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste.

Durante o ataque, o pai de Jailton o defendeu e acabou sendo baleado. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma unidade hospitalar.

Ambos já teriam sido vítimas de outro ataque anteriormente, mas detalhes não foram repassados.

O local do crime ficou manchado de sangue e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

