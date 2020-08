Detento com tornozeleira eletrônica é crivado de balas em Manaus

Joelson foi atingido por tiros inclusive na cabeça | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Um detento do regime semiaberto, identificado como Joelson Nogueira da Silva, 37, foi executado na tarde desta quarta-feira (26), por volta das 15h, na rua Montepar, loteamento América do Sul, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. Ele era monitorado por tornozeleira eletrônica.

De acordo com testemunhas, Joelson estava conduzindo uma motocicleta, de cor branca e placas NPA-6742, quando foi surpreendido por criminosos em um carro de cor prata. Ele foi alvejado com vários tiros.

Testemunhas informaram que a vítima era morador da área, mas havia se mudado há alguns meses. Moradores relatam terem ouvido pelo menos dez tiros. Os suspeitos fugiram e não foram identificados. A motocicleta da vítima caiu a metros de distância do local onde ela acabou morrendo.

Policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) Motos estão fazendo o isolamento do crime.

Equipes do Departamento de Perícia Técnico-Cienfica e (DPTC) e Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender s ocorrência. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Veja a reportagem no local do crime: