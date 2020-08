Roubo de ônibus é evitado por monitoramento de celular da vítima

Filho da vítima que monitorava a viagem da mãe quando notou algo estranho | Foto: Reprodução

Manaus- Um homem de 26 anos foi preso após cometer um roubo a um ônibus da linha 560 na noite desta terça-feira (25). O crime ocorreu na travessa Santa Marta, bairro Rio Piorini, zona norte da capital. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar do Amazonas, que foi abordada na rua pelo filho da vítima.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a prisão do infrator ocorreu depois que o filho de uma das vítimas, que acompanhava o trajeto da mãe por celular, percebeu algo estranho.

De acordo com testemunhas, o homem entrou no ônibus se passando por passageiro e depois anunciou o roubo. Ele ainda fugiu para uma área de mata, mas foi capturado. Com ele, os policiais apreenderam uma arma de fogo de fabricação caseira sem cartucho.

O infrator já tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e preso em flagrante por roubo.

