Jurado por facção, 'Caboré' é executado na casa da avó no Compensa

Manaus - Arlison Brendo Morais Paes, de 25 anos, foi executado, nesta quarta-feira (26), por volta de 16h30, dentro de uma casa que pertence à família dele, situada no beco da Prosperidade, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. A vítima teria envolvimento com uma facção criminosa e estava jurada de morte. Um sobrinho dele contou que a vítima vivia com medo de ser assassinada.

De acordo com testemunhas, Arlison estava caminhando em via pública quando foi perseguido por dois criminosos em uma motocicleta. Outros dois homens a pé deram apoio à ação. Ele ainda correu para escapar e entrou na casa da avó, mas foi perseguido pelos suspeitos.

O quarteto entrou no imóvel e efetuou tiros contra o jovem - que morreu na hora. Ele já possui passagens pela polícia. Um sobrinho dele, de apenas 17 anos, relatou à imprensa que também foi jurado de morte pela facção.

"Eu só não morri porque não estava aqui. Ele não estava devendo os traficantes e mora na Zona Leste. Ele veio aqui passear e foi morto. A motivação é briga de facção mesmo", contou.

Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram o isolamento da área e os órgãos competentes foram acionados. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja a reportagem do local do crime: