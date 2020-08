Mulher esfaqueada por 'amiga' na Zona Norte morre em hospital

O caso será investigado pela DEHS | Foto: Divulgação

Manaus - Ana Maria Batalha, de 31 anos, morreu no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, no início da noite desta quarta-feira (26), após ser esfaqueada pela 'amiga' Rosely Cleide Souza Prazeres, de 36 anos. O crime aconteceu no final da manhã de terça-feira (25), em uma casa na comunidade Gustavo Nascimento, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar , a vítima foi levar uma quantia em dinheiro para a mãe de Rosely, que surtou e a atacou com uma faca. Ana Maria ficou gravemente ferida no pescoço e foi socorrida e levada ao hospital. A suspeita foi presa em flagrante e está à disposição da Justiça.

Apesar de ter sido internada e ter passado por cirurgia, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. O Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

