Vídeo: Após décimo assalto, comerciante fala do medo no Santa Luzia

Manaus - Desde sua inauguração, um mercadinho localizado na rua Leopoldo Neves, no bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus, já foi alvo de criminosos mais de 10 vezes. O último caso ocorreu no final da tarde desta terça-feira (25).

Por volta das 17h30, uma dupla, ainda não identificada, anunciou o roubo. Sob as miras de duas armas, funcionários do mercadinho e um cliente foram ameaçados.

Nem as câmeras de segurança instaladas nas áreas internas e externas do estabelecimento intimidaram os assaltantes.

"Levaram cerca de R$ 500 da renda do caixa e o celular do cliente. Os ladrões estão agindo à luz do dia. Infelizmente, o medo toma conta, mas temos que ser fortes e seguir trabalhando", disse o comerciante que não quis ter o nome divulgado.

Carro usado pelos suspeitos | Foto: Divulgação

Os suspeitos fugiram do local em um carro modelo Gol, de cor prata, e placa ATB-83-51. O comerciante fez um apelo por mais segurança.

"Pedimos mais policialmente aqui nessa área do Santa Luzia. E que a sociedade ajude a encontrar esses assaltantes para que eles não façam mais nenhuma vítima", disse.

Quem souber o paradeiro dos suspeitos pode fazer denúncia para o 190 ou 181 da Secretária de Segurança Pública (SSP).

Os suspeitos fugiram do local em um carro modelo Gol, de cor prata, e placa ATB-83-51 | Autor: Divulgação

