’Foi banal’, diz família de mulher morta pela ‘amiga’ em Manaus

Manaus - A família da dona de casa Ana Maria Batalha da Silva, de 31 anos, que morreu no início da noite desta quarta-feira (27), após ser atingida, com uma facada no pescoço, desferido por uma amiga, ainda busca respostas sobre a motivação do crime. A suspeita do crime, Rosely Cleide Souza dos Santos, de 36 anos, está presa.

“Ainda estamos sem entender o que houve. Sabemos que a Ana María foi visitar a mãe da Rosely. Lá, ela pediu um copo de água e foi atacada de forma traiçoeira”, disse o marido da vítima, o pedreiro Manoel Monteiro, de 42 anos.

O companheiro explicou ainda que as duas nunca tiveram rixa e que a Ana Maria tinha uma consideração pela família da Rosely. “Ela sempre ia visitar a mãe da suspeita e até ajudava elas”, disse o pedreiro.

Ana María ficou mais de 24 horas internada no Hospital Platão Araújo, na Zona Leste, mas não resistiu ao ferimento e morreu na noite desta quarta. O corpo dela foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A dona de casa deixou dois filhos, um enteado e o esposo. “Ela era uma guerreira! A ficha ainda não caiu, mas ela vai deixar um vazio muito grande nas nossas vidas”, lamentou Manoel.

O caso

Ana María foi esfaqueada no final da manhã desta terça-feira (25), pela 'amiga' Rosely Cleide. O crime aconteceu na comunidade Gustavo Nascimento, na Zona Norte de Manaus, e a suspeita foi presa em flagrante.

Para a polícia, familiares relataram que a mulher foi levar uma quantia em dinheiro para a mãe de Rosely, que surtou e atacou a vítima.