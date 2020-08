Mãe queima pés e mãos de filho com óleo quente em Manaus

Caso foi registrado na DEPCA | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - Uma mãe, de 40 anos, foi presa na manhã desta quinta-feira (27) depois de queimar as mãos e os pés do próprio filho, de apenas oito anos, utilizando óleo quente. O menino precisou ser socorrido por uma equipe médica do Hospital Pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste da capital.

O caso aconteceu na Rua Tefé, comunidade Aliança com Deus, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Após denúncias de vizinhos e pelas redes sociais, a polícia conseguiu identificar a autora do crime.

A mãe foi presa por uma equipe da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca). Em depoimento, a mulher alegou que cometeu o ato para punir o filho.

"A mãe contou que tinha guardado um dinheiro para comprar comida e o menino pegou esse valor e foi comprar papagaio. Para castiga-ló pelo feito, ela resolveu fazer isso, mas não foi de propósito. Ela afirma que foi sem querer e que não queria fazer isso com o filho. Essa mãe está presa por maus tratos e tortura. A filha mais velha confirmou que de fato foi a mãe e o irmão que foi vítima confessou que foi a mãe", relatou Joyce Coelho, titular da Depca.

Desfecho

O Conselho Tutelar da Zona Norte foi acionado e informou que o pai do menino faleceu e, desde então, ele vive com a mãe. O Conselho explicou ainda que, no momento, não existem outros familiares aptos para ficarem com a guarda do menino, mas que as medidas cabíveis serão tomadas.

