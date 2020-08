Trio que roubou funcionários e pacientes de UBS em Manaus é preso

Presos ficarão à disposição da Justiça | Foto: Divulgação

Manaus - Gleiciano Mendes Leal e Júlio Cesar Nepomuceno Nascimento, ambos de 25 anos, e Ozéias Ruben Alburqueque Neto, de 32, foram presos nesta quinta-feira (27) por envolvimento em vários assaltos praticados na capital. Entre os crimes, está o roubo de um grupo de moradores que ocorreu no domingo (23), no conjunto Eldorado, bairro Parque Dez de Novembro , na Zona Centro-Sul da capital.

Durante as diligências, o trio foi preso em flagrante por um assalto efetuado na tarde de quarta-feira (26), em que as vítimas eram pacientes e funcionários de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) situada no bairro Crespo, Zona Sul.

De acordo com o delegado Henrique Brasil , do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), após o registro da ocorrência do conjunto Eldorado - flagrada por câmeras de segurança - os policiais civis iniciaram as diligências e chegaram até a placa do veículo utilizado no crime.

"Nossas equipes conseguiram localizar esse carro e na tarde de quarta-feira (26), por volta das 16h30, foi feita a abordagem no bairro Educandos, Zona Sul. No interior do veículo estavam Gleiciano, Júlio e Ozéias. Com eles, diversos pertences pessoais de vítimas (...) Eles confessaram os crimes do Eldorado e da UBS e indicaram que uma quarta pessoa era responsável por fornecer os armamentos para eles", explicou.

O titular do 23º DIP destacou que as equipes foram até a casa dessa quarta pessoa, mas ele não foi encontrado no local. No entanto, porções de drogas foram localizadas no lugar e apreendidas. Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar a origem do material.

"O trio relatou que havia vendido os aparelhos celulares levados de funcionários e pacientes no bairro Centro (...) Iniciamos novas diligências no local e visualizamos o momento em que Jonas Mata do Rego, de 42 anos, correu ao perceber a nossa presença. Com ele, apreendemos 17 trouxinhas de entorpecentes e ele recebeu voz de prisão em flagrante. Todos os presos foram apresentados na delegacia", relatou Brasil.

Gleiciano, Júlio e Ozéias foram autuados em flagrante pelo roubo majorado na UBS e indiciados pelo roubo no Eldorado. Já Jonas foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Eles foram levados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.

