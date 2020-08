Filho revela que fez sexo com flordelis e que ela oferecia as irmãs

As garotas eram oferecidas para pastores estrangeiros | Foto: Bruna Souza

Filho adotivo de Flordelis, acusada de mandar matar o marido , afirmou em depoimento que a deputada visitava seu quarto para fazer sexo com ele. Disse ainda que ela oferecia filhas adotivas para transar com pastores estrangeiros que visitavam a casa no Rio Comprido, no Rio, o homem saiu da casa em 2000 quando se casou.

Como prova desse testemunho o homem tem um caderno onde escrevia tudo que aconteceu com ele durante o tempo que morou com Flordelis, hoje o filho não mantem contato com ninguém da família.

O crime

Anderson Carmo morreu depois de ser atingido por diversos tiros logo após chegar na casa onde morava com Flordelis e seus filhos, em Pendotiba, Niterói. Na época, o pastor voltada de uma confraternização juntamente com Flordelis, que relatou ter tido a sensação de que o carro do casal estava sendo seguido por motociclistas.

