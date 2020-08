Traficante tenta correr da Rocam e acaba preso no beco da Bomba

A prisão ocorreu no bairro Educandos | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um traficante, que não teve o nome revelado, foi preso na tarde desta quinta-feira (27), no beco da Bomba, no bairro Educandos , na Zona Sul de Manaus. Ele tentou correr dos policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), mas acabou sendo preso com drogas.

De acordo com o tenente Enos da Rocam , as diligências iniciaram após denúncias anônimas informando a presença de indivíduos que estariam comercializando drogas no lugar.

"Nossa equipe chegou ao local e visualizou vários criminosos correndo, alguns deles armados. Não conseguimos prendê-lo, mas continuamos as diligências e localizamos esse traficante em uma casa com toda essa quantidade de drogas. Ele ainda quis correr, mas foi alcançado pela equipe", explicou.

O tenente destacou o apoio dos policiais da Rocam Motos e de moradores da área para que a ação acontecesse.

"É muito importante que os moradores denunciem ao número 99280-7574 qualquer tipo de ação criminosa. Estamos aí nas ruas diariamente. Tanto as viaturas, quanto a Rocam Motos. Conseguimos retirar hoje de circulação, trouxinhas de drogas, cigarros de maconha e balança de precisão", concluiu o tenente.

O suspeito foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

