Vídeos: Confusão no trânsito termina com carro destruído em Manaus

Tudo iniciou na tarde da última segunda-feira (24) | Foto: Divulgação

Manaus - Uma confusão generalizada no trânsito causou transtornos e prejuízos para dois motoristas, em Manaus. O proprietário de um Fiat Uno teve o veículo destruído pelo dono de um carro Prisma, que teve um ataque de fúria - que foi registrado por uma câmera de segurança na tarde de quarta-feira (26), na Zona Norte de Manaus.



Tudo iniciou na tarde da última segunda-feira (24). Os dois condutores discutiram no cruzamento da rua Barão do Rio Branco com a avenida Timbiras, na entrada do conjunto Águas Claras. A gravação da primeira briga mostra que o motorista do Fiat Uno encosta no carro Prisma e depois é surpreendido pelo condutor e os amigos dele que tentam agredi-lo.

Inicio da confusão | Autor: Divulgação

Para fugir das agressões, o motorista do Fiat Uno faz o retorno e depois colide de forma intencional na lateral esquerda do Prisma, que estava parado na via.



Dois dias depois, o dono do Prisma localizou o Fiat Uno estacionado em frente a uma oficina mecânica no bairro Cidade Nova. Ele sai do carro com uma barra de ferro e começa a destruir o veículo do rival e depois foge.

Fiat Uno sendo destruído | Autor: Divulgação

A reportagem conseguiu contato apenas com o dono do Fiat Uno, identificado como Ricardo, ele explicou que no dia da confusão o dono do Prisma não permitiu um diálogo e preferiu a violência.

"Agora vou esperar a audiência que está marcada para a próxima segunda-feira (31) e torcer que o caso tenha uma solução", disse.



O caso está registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

