Homem ameaça pedestres com armas de fogo e acaba preso no AM

Duas armas foram apreendidas com o suspeito | Foto: Divulgação/Polícia Militar

São Gabriel da Cachoeira (AM) - Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na noite de quinta-feira (27) com duas armas de fogo. Ele foi denunciado depois de ameaçar pedestres em São Gabriel da Cachoeira, distante 862 quilômetros de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, as denúncias relatavam que o criminoso andava armado ameaçando pessoas com as quais ele tinha rixa. Os policiais se deslocaram até o lugar indicado na denúncia e localizaram o homem com as características indicadas.

Durante a abordagem, foram localizadas duas armas de fogo - sendo uma de uso restrito das Forças Armadas e um revólver calibre calibre 38.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município. Ele deve permanecer à disposição da Justiça e irá responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.



