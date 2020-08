Integrante de facção é preso com rifle, drogas e munições na Zona Sul

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem que não teve o nome revelado pela polícia foi preso, na tarde desta sexta-feira (28), durante ação deflagrada no beco Raquel, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. Com ele, a polícia apreendeu um rifle, drogas, munições de variados calibres e uma capa de colete balístico.

De acordo com o tenente Faustino, das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) , as diligências iniciaram após denúncias anônimas ao número (92) 99280-7574 informando que um suspeito estaria comercializando drogas.

"Com o apoio da Rocam motos nos deslocados até o ponto indicado onde nos deparamos com esse rapaz. Ele estava com uma pochete e, ao se deparar com a equipe, nem teve chance de correr. Com ele, encontramos porções de drogas. Ele confessou que na casa dele, naquela mesma rua, haviam armas e munições", explicou o tenente.

A autoridade policial informou ainda que o jovem é integrante de uma facção criminosa e, possivelmente, estava guardando materiais para proteger uma ' boca de fumo'.

Na casa do suspeito foram localizados um rifle calibre 28, munições de calibres 20, 28, 38 e 380. Além de porções de maconha e cocaína, foram apreendidas balanças de precisão, capa de colete balístico e R$ 610.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o suspeito ficou à disposição da Justiça.

Veja a reportagem na delegacia:

