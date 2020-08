Homem é detido com R$ 24 mil em mochila no Centro

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 29 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (28), por volta das 10h, na avenida Getúlio Vargas, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus . Com ele foram apreendidos R$ 24 mil e uma máquina de cartão de crédito em uma mochila. A origem do valor não foi esclarecido.

De acordo com as equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) , os policiais abordaram um veículo modelo Ford Ka, de placas PHR-8F76, que estava fazendo um retorno proibido na via. O condutor recebeu ordem de parada e, durante a revista no veículo, foi localizado o dinheiro dentro de uma mochila.

Questionado sobre a origem do valor, o suspeito apenas informou que a mochila pertencia a um amigo. Em contato com o suposto proprietário, ele informou que só daria esclarecimentos na presença de um advogado.

O profissional se apresentou na delegacia e foi constatado que o suposto dono do dinheiro tem passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com o material apreendido, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

