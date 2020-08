‘Loirinho’ morre após ataque surpresa na Zona Leste de Manaus

O crime aconteceu no bairro São José Operário | Foto: Divulgação

Manaus - O dono de um lava a jato, identificado como Sandro Heliton Freitas da Silva, conhecido como “Loirinho”, de 34 anos, morreu após sofrer um atentado na noite desta sexta-feira (28). Ele foi atingido com, pelo menos, três tiros . O crime aconteceu no cruzamento das ruas 10 e 12 do bairro São José 4, na Zona Leste de Manaus.

Conforme policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência , “Loirinho” estava em frente a uma distribuidora quando foi atacado por uma dupla, que chegou ao local em uma moto.

Os criminosos fugiram sem ser identificados. A vítima foi socorrida por familiares e levada para o Hospital João Lúcio, mas chegou morta na unidade de saúde.

Amigos da vítima, que estavam no hospital, relataram que o crime aconteceu próximo ao empreendido que pertencia a “Loirinho”.

“Ele é um empresário conhecido por causa do lava a jato dele. Lá tem câmeras que podem ajudar a identificar os criminosos”, disse um amigo, que não quis se identificar. O corpo da vítima deve ser removido para o Instituto Médico Legal (IML).

