Justiça solta trio acusado de agredir estudante no Carnaval de Manaus

Manaus- Os três homens suspeitos de agredir o estudante de medicina, Odilon Pereira, 20 anos, foram soltos essa semana. A determinação, veio por intermédio do juiz Anésio Rocha Pinheiro, da 2ª Vara do Tribunal de Júri do Amazonas. O quarto homem envolvido no caso teve a prisão renovada na quarta-feira (26).

Para os familiares e amigos, essa decisão foi surpresa e inesperada. O EM TEMPO conversou com o advogado da família, Josemar Berçot e ele explicou o que a família sentiu ao receber a notícia de soltura dos três.

“ O sentimento neste momento é de impunidade e injustiça. Não conseguimos entender, porém precisamos respeitar a decisão da justiça. Esses réus ficaram foragidos antes dessa prisão, e diversos pedidos foram feitos. Espero que o Ministério Público não se cale e recorra a decisão do juiz”, declarou Berçot.

Ainda de acordo com o advogado, a família não recebeu até hoje, nenhuma espécie de ajuda ou auxílio dos suspeitos e os traumas causados pelas lesões, vão além da dor física.

“Tanto Odilon quanto Rayssa, a mulher abordada violentamente pelos acusados, estão afetados psicologicamente. Eles não saem mais e as únicas festas que vão é para aniversários em família. Eles ficaram com medo de ir a locais públicos devido a toda a agressão física e psicológica que passaram. "Essa soltura representa medo para os meus clientes”, destacou o advogado.

Relembre o caso

Odilon saiu com a família para pular Carnaval no domingo (23 de fevereiro) e acabou sendo espancado por quatro homens. O jovem, foi à banda de Carnaval do Vieiralves, no estacionamento da Universidade Nilton Lins, localizada na avenida Nilton Lins, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus, onde foi agredido.

Rayssa, prima do estudante precisou ir ao banheiro e pediu que Odilon fosse junto, pois, não queria ser incomodada. Quando passaram em frente ao quarteto, um dos homens passou a mão nas nádegas da jovem e foi quando a confusão começou.

“No momento em que eu o vi, passando a mão na minha prima, avisei que ela estava acompanhada, e que ele deveria respeitar. Na hora, o homem me empurrou e disse que não importava se ela estava acompanhada. Depois disso seguimos em direção ao banheiro, ela entrou e fique esperando. Na saída, eu senti algo me acertando e tentei me defender, mas era apenas eu contra quatro”, relatou Odilon.

