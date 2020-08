Adolescente é apreendido com várias armas em casa no Novo Aleixo

Material apreendido com o adolescente | Foto: Divulgação

Manaus - Um adolescente de 17 anos foi apreendido com várias armas de fogo, na noite do último domingo (30), na própria residência, localizada na rua 10, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

A prisão aconteceu, por volta das 22h20, após a equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) receber uma denúncia, via WhatsApp, informando que o adolescente estava guardando armas na residência.

De acordo com a equipe policial, na residência foram encontrados três revólveres calibre 38, sendo dois com numeração intacta, uma pistola calibre 380 com numeração suprimida, uma pistola calibre 32 e uma pistola calibre 40 com numeração suprimida.

Na delegacia, os policiais identificaram que o adolescente já tinha três passagens pelo crime de tráfico de drogas. Com isso, o armamento, possivelmente, conforme a polícia, pertencia a membros de uma facção criminosa e seriam usados em execuções de rivais e assaltos.

O adolescente foi encaminhado para procedimentos na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), onde ficará à disposição.

Leia mais:

PF mira membros do PCC que recebiam 'auxílio' no AM e em 18 estados

Homem é flagrado abusando de criança dentro de caixa d'água