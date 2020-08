Quarteto é preso ao tentar realizar 'saidinha de banco', no Centro

Revólver que seria usado pelo grupo na ação foi apreendido | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Quatro pessoas foram presas na tarde desta segunda-feira (31), por volta das 13h30, depois de tentarem cometer um golpe conhecido como "saidinha de banco", no Centro da capital. Os criminosos foram identificados como Eder Custódio da Silva, Erick Andrade Barbosa, Ocimar Freitas Oliveira e Roberta de Oliveira Andrade. Um revólver que seria usado pelo grupo na ação foi apreendido.

Conforme o capitão Paulo Furtado, da Força Tática, as equipes estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram dois dos criminosos em atitude suspeita dentro de um carro modelo HB20, de cor branca e placas QQO-2053.

"Realizamos a abordagem e, de imediato, localizamos o revólver calibre 38 com munições. Identificamos que a mulher e um guardador de veículos também estavam envolvidos na ação. Essa mulher conhecia a pessoa que iria fazer uma transação bancária no valor de R$ 200 mil e era a responsável por sinalizar aos comparsas a chegada da vítima. Já o 'flanelinha' reservou o lugar para o veículo que daria fuga aos suspeitos", explicou Furtado.

Três homens e uma mulher foram presos | Foto: Suyanne Lima

O capitão informou, ainda, que nos aparelhos celulares dos suspeitos foi identificado um grupo onde haviam trocas de mensagens entre os presos durante o planejamento do crime. Dois deles já tinham passagem pelo crime de roubo.

"Fizemos o nosso papel que é de reprimir o crime. Para o azar deles, nossa equipe estava saindo do quartel, que é bem próximo ao local do crime. Agora eles estão à disposição do delegado e irão responder pelo crime de associação criminosa. Já Eder irá responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo", pontuou.

O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o suspeitos ficarão à disposição da Justiça.





