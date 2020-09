Sobrinha é presa após matar tia com 4 facadas no interior do Amazonas

Houve uma discussão no local e a jovem se armou com uma faca e a atacou a vítima. | Foto: Divulgação





São Gabriel da Cachoeira - Uma mulher, de 21 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa na madrugada do último domingo (30), após matar a própria tia dela, de 42 anos. O crime aconteceu em São Gabriel da Cachoeira (a 852 km de Manaus).

De acordo com policiais da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), o crime aconteceu na casa da família, na rua Rui Barbosa, bairro Miguel Quirino.

Em depoimento à polícia, a autora do crime contou que, ao chegar em casa, viu a tia com uma enxada na mão brigando com o irmão dela. Ela decidiu se meter na confusão e acabou sendo esfaqueada pela suspeita.

Ainda de acordo com a 2ª CIPM, a tia acabou morta com quatro facadas. Segundo a polícia, além da discussão, tanto a vítima, quanto a autora estavam embriagadas.

A sobrinha acabou presa em flagrante e foi apresentada ao 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), de São Gabriel da Cachoeira, onde deve ficar à disposição da Justiça.

