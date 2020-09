'Bonde homicida' é preso com arsenal antes de atacar rivais em Manaus

Armamento apreendido com os criminosos | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Chamados de "bonde homicida", oito integrantes do Comando Vermelho (CV) foram presos enquanto se preparavam para atacar membros da facção rival Família do Norte (FDN), na madrugada desta terça-feira (1º). A prisão aconteceu no bairro Mutirão, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o comandante da Força Tática, Major Igor Reis, um adolescente também foi apreendido na ação.

"Com informações da SSP, em conjunto com a Força Tática, conseguimos chegar ao local onde o grupo se preparava para, possivelmente, atacar um bando rival no bairro Nossa Senhora de Fátima, pela disputa de território para o tráfico de drogas", explicou o Major.

O policial militar explicou sobre a abordagem feita na residência, localizada no bairro Mutirão. "Chegamos à residência e foi constatado algumas informações que batiam com o levantamento feito pela secretaria de operações e entramos na casa, onde encontramos a droga e várias armas, um verdadeiro arsenal", disse.

Munições também foram apreendidas | Foto: Yasmin Feitosa

Foram apreendidos, segundo o major, 67 munições, sete pistolas ponto 40, calibre 380 e 9mm, além de algumas quantidades de material branco supostamente entorpecentes.

“Essas pessoas geralmente disputam território e permanecem em locais que dominaram, mas para isso eles cometem vários homicídios e aterrorizam a população local", finalizou o major.

A ação foi realizada com apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e Força Tática. Os suspeitos foram encaminhados para procedimentos cabíveis no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Já o adolescente foi levado para o Delegacia de Apuração em Atos Infracionais (DEAAI).

