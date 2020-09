Duas mulheres são detidas por agredir jovem na Zona Leste de Manaus

Manaus - Gabriely Oliveira do Nascimento, de 23 anos, e Viviane Flores Aparício, de 23 anos, foram detidas na tarde desta quarta-feira (2), por volta das 13h30, pela suspeita de agressão contra uma jovem de 19 anos. O crime ocorreu na rua Fast 46, no bairro São José Operário 4, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o tenente Freitas Hidalgo, da 9° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o fato ocorreu durante um desentendimento entre a vítima, a cunhada e a amiga da cunhada.

"Ela foi ferida com várias agressões físicas, inclusive arranhões. A vítima foi apresentada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste. Já as duas acusadas foram levadas ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP)", explicou o tenente.

As suspeitas devem responder pelo crime de lesão corporal e irão ficar à disposição da Justiça.

