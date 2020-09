Homem é preso por estuprar a vizinha dentro de casa na Zona Norte

O caso foi apresentado no 6° DIP | Foto: Divulgação

Manaus- Uma mulher de 23 anos foi estuprada pelo vizinho nesta quarta-feira (2), na rua São Miguel, no bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte de Manaus. A vítima estava em casa quando o homem pediu para entrar e conversar. Neste momento, ele a agarrou a força e obrigou a manter relações sexuais com ele. Após o ato de violência sexual, o homem de 37 anos fugiu do local. Sem pensar duas vezes a mulher acionou a polícia que atendeu a ocorrência.

Quando a equipe da 18º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegou ao local, eles se depararam com uma mulher desesperada, porém consciente do que devia ser feito. De acordo com a polícia, a vítima não se intimidou e indicou onde é a casa do suspeito. Quando foi abordado pelos policiais, o homem não esboçou nenhuma reação e preferiu manter o silêncio.

Ainda segundo a polícia, o homem foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão adotados os procedimentos cabíveis. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito. O suspeito deve ser conduzido à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), onde responderá pelo crime de estupro.

